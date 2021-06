Un problema en el proveedor de servicios de computación en nube Fastly dejó este martes a decenas de páginas de internet de todo el mundo fuera de servicio, total o parcialmente, desde medios de comunicación hasta plataformas de compra como Amazon, musicales como Spotify o webs institucionales.

La empresa con sede en San Francisco (California, EEUU) aseguró haber identificado y resuelto el error, con lo que su red global de servicios -especializada en mejorar el tiempo de carga de las páginas y aplicaciones web- vuelve a estar en línea.

«Se ha identificado el problema y se ha aplicado una solución. Los clientes pueden experimentar una mayor carga de origen a medida que regresan los servicios globales», indicó Fastly en su web, que a lo largo de la jornada ha ido subiendo mensajes cada diez minutos con las correspondientes novedades.

Los problemas en las webs de medios de comunicación, redes sociales y plataformas de compra «on-line» comenzaron alrededor de las 10.00 horas GMT del martes.

Dos minutos antes, a las 09.58 horas GMT, Fastly publicó una incidencia que señalaba «actualmente estamos investigando el posible impacto en el rendimiento de nuestros servicios CDN (las redes de distribución de contenidos)».

A las 10.44 horas GMT, la empresa aseguró que había identificado el problema y que estaba intentado buscar una solución.

Finalmente, a las 10.57 GMT la compañía afirmaba haber resuelto el fallo, aunque advertía que quizás los clientes puedan estar experimentando una carga más lenta de las páginas.

Minutos después, en su cuenta de Twitter, Fastly explicaba: «identificamos una configuración de servicio que provocó interrupciones en nuestros POP (miles de pequeños y dispersos puntos de presencia) a nivel mundial y hemos desactivado esa configuración. Nuestra red global vuelve a estar en línea».

Según dijo a Efe Hervé Lambert, responsable global del área de consumo de Panda Security, no hay señales que apunten a que detrás de este episodio haya un ciberataque, sino que se trataría únicamente de un fallo técnico.

Fastly es un proveedor de servicios CDN (siglas en inglés de Content Delivery Network), redes de servidores distribuidos geográficamente, que compite con firmas como Cloudfare, KeyCDN y Amazon CloudFront.

Este tipo de empresas son repositorios de mucha información y sirven no solo para depositarla, sino para compartirla de forma rápida.

La caída dejó a decenas de páginas de internet de todo el mundo fuera de servicio total o parcialmente, entre ellas las de periódicos en su versión digital como The New York Times, The Guardian, Financial Times o Le Monde, y plataformas como Amazon o Twitch.

También se vieron afectados por la caída de los servicios sitios web como CNN, Hulu, HBO Max, Reddit y la página web principal del Gobierno de Reino Unido.

Cuando los internautas trataban de acceder a la web de CNN mientras duraba el fallo, se encontraban con el siguiente mensaje: «Error de Fastly: dominio desconocido: cnn.com».

Según pudo comprobar Efe, en España sufrieron la caída, al menos, las web de El País, Marca, y As.

El fallo registrado hoy también impidió emitir en directo la presentación del equipo olímpico de refugiados, admitió el portavoz del Comité Olímpico Internacional (COI), Mark Adams.

En noviembre pasado, el servicio de computación en nube Amazon Web Services (AWS), el más usado de la industria, también se vio interrumpido por varias horas en la costa este de EEUU e impidió las operaciones de miles de páginas web y plataformas que se basan en él.

Entre las compañías afectadas por esa interrupción del servicio se encontraron el fabricante del dispositivo de «streaming» Roku, la cadena de grandes almacenes Target, el creador de software Autodesk, el servicio de seguridad digital Ring, el grupo editorial Tribune Publishing y la Autoridad Metropolitana del Transporte de la ciudad de Nueva York.//Informa EFE

Cactus24/08-06-2021