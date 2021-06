Las imágenes captadas por cámaras de seguridad mostraron a la conductora, Itzel Ramirez, dando una paliza a la anciana en medio de un acalorado intercambio verbal en la puerta de la casa de la víctima. La sospechosa golpeó a la mujer varias veces en la cabeza antes de detenerse. En el video se ve a Ramirez empujando a la mujer contra la entrada principal de la casa y golpeándola. La anciana intenta defenderse cubriéndose la cabeza.

SHOCKING VIDEO shows an Amazon Driver giving a 67 year old Castro Valley woman a beat down after words were exchanged. 21 year old woman arrested by Alco Sherrif…who says suspect claims self defense. @kron4news pic.twitter.com/umTVNityDi

— Maureen Kelly (@KRON4MKelly) June 4, 2021