120 años de cárcel para Keith Raniere líder de una secta sexual

El gurú de la superación personal Keith Raniere, cuyos seguidores dentro del grupo NXIVM incluían millonarios y actrices de Hollywood, fue sentenciado el martes a 120 años de prisión convertir a algunas seguidoras en esclavas sexuales marcadas con sus iniciales.

Keith Raniere, de 60 años de edad, escuchó la sentencia dos años después de haber sido detenido en Puerto Vallarta y un año después de ser encontrado culpable.

Al escuchar su condena, el ex gurú de auto superación personal convertido en líder de la secta Nxivm dijo que no sentía “remordimientos, porque no cometí delito alguno”.

El juez federal de distrito Nicholas Garaufis leyó la sentencia en la corte federal de Brooklyn luego de que más de una decena de víctimas dieran su testimonio.

Raniere, de 60 años, fue condenado en 2019 por un jurado en Brooklyn por cargos que incluyen crimen organizado, tráfico sexual, explotación sexual de niños y trata de personas.

“Keith Raniere ya no podrá victimizar a nadie después de la sentencia de hoy y estamos muy agradecidos por eso”, dijo el fiscal Seth DuCharme. “Al escuchar a las víctimas, me sorprendió que Raniere realmente (se aprovechara de) la confianza de la gente y su necesidad de encontrar algún significado y esperanza en sus vidas”.

Los fiscales describieron a Raniere como el líder de una empresa criminal que reclutó a personas en la empresa de autoayuda Nxivm para explotarlas “por el poder, las ganancias o el sexo”.

Quince de las víctimas de Raniere hablaron o enviaron declaraciones, dijo John Marzulli, portavoz de la Fiscalía Federal del Este de Nueva York.

Una de esas víctimas fue la jovencita en el centro del caso de explotación sexual de un menor por el que Raniere fue condenado. La víctima dijo que ella tenía 15 años y él 45 cuando comenzaron a tener relaciones sexuales, y que él le tomó fotos desnuda.

“Aunque ocultó nuestra relación sexual a los demás, me lo explicó diciéndome que era muy madura para mi edad. Y ahora sé que eso era falso, era una niña”, condenó en su declaración. “Usó mi inocencia para hacer lo que quisiera conmigo, no solo sexualmente sino también psicológicamente”.

Aunque ahora es adulta, su identidad no ha sido revelada. Cabe destacar que el padre de ella fue uno de los que enviaron cartas apoyando a Raniere antes de su sentencia, en las que calificó al fundador de Nxivm de “honesto”, “brillante” y “alegre”.

En su propio memorando antes de la sentencia, Raniere “continúa afirmando su total inocencia de estos cargos” y ha alegado mala conducta de los fiscales por el manejo de su juicio, afirma el documento del abogado Marc Agnifilo.

En una entrevista el viernes con NBC News, Raniere continuó afirmando que era inocente, pero también se disculpó por su papel en el caso Nxivm.

“Pido disculpas por mi participación en todo esto, este dolor y sufrimiento”, dijo en la entrevista. “Claramente he participado. He sido el líder de la comunidad. Y ha llegado a esto. Incluso si es por opresión, lo siento mucho y me duele. Esta es una situación horrible”.

Con información de CNN

Cactus24/28-10-2020