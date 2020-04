10 películas ganadoras de Oscar que puedes ver en Netflix

Netflix se ha caracterizado por la creación de mucho material original, comenzando por sus series, documentales y, más recientemente, por sus películas. Sin embargo, dentro del inmenso catálogo de películas en este servicio de “streaming” se encuentran ocultas muchas películas que han ganado Premios Oscar y que no se ofrecen como alternativa por el sistema de sugerencias que utilizan.

A continuación una lista de películas que han resultado premiadas por la Academia y que se encuentran en la plataforma.

Philadelphia (1993): El actor Tom Hanks ganó su primer Oscar como Mejor Actor por su magistral interpretación de Andrew Beckett, un joven y talentoso abogado que es despedido de su trabajo luego de que se enteraran que estaba enfermo con HIV. Para defenderse en corte, elije como abogado, caracterizado por Denzel Washington, que es homofóbico y que inicialmente no entiende la seriedad del caso. El filme también ganó el galardón a Mejor Canción Original por “Streets of Philadelphia” interpretada por – Bruce Springsteen.

Moonlight (2016): Esta película cuenta la historia de cómo un joven afroamericano de Miami lidia con su identidad y sexualidad mientras experimenta las luchas cotidianas de la infancia, la adolescencia y la edad adulta. Moonlight es reflexión muy personal sobre la identidad, la familia, la amistad y el amor. La cinta ganó los premios a Mejor Película; Mejor Actor Secundario -Mahershela Ali y Mejor Guión Adaptado.

Inglorious Basterds (2009): Dirigida por Quentin Tarantino y protagonizada por Brad Pitt, esta película muestra a un grupo de soldados judíos del ejercito de Estados Unidos, quienes se infiltran en Francia durante la Segunda Guerra Mundial para asesinar a un líder nazi (Waltz). Inglorious Basterds tiene el ritmo, el lenguaje, las excelentes actuaciones y el final inesperado que se esperan en las películas de Tarantino. Christoph Waltz ganó el Oscar como Mejor Actor Secundario.

Roma (2018): Original de Netflix, este filme en blanco y negro, este largometraje narra la historia, en un periodo de un año, de una sirvienta en la Ciudad de México, a principios de la década de 1970. Es esencialmente un drama familiar que pone en foco la importancia de la unión, el amor y la compasión. La película se alzó con las estatuillas a Mejor Película de Lengua Extranjera, Mejor director – Alfonso Cuarón- y Mejor Cinematografía.

Inception (2010): Este filme, dirigido por Christopher Nolan es muy complejo y narra cómo llevando a un grupo de ladrones profesionales, liderados por Leonardo Di Caprio, por distintos niveles del subconsciente de uno de ellos con la misión de obtener una información confidencial que les hará ganar una gran suma de dinero al grupo. La película ganó los premios a Mejor Cinematografía; Mejores Efectos Especiales; Mejores Efectos de Sonido; Mejor Edición de Sonido

The Theory of Everything (2014): Eddie Redmayne obtuvo el premio a Mejor Actor por su caracterización del científico británico Stephen Hawking. La película muestra la historia de amor de Hawking y su esposa y cómo logran superar todos los obstáculos que la vida les pone de frente. Eddie Redmayne ganó el Oscar como Mejor Actor.

Room (2015): Esta conmovedora película narra la historia de una mujer (Larson), quien junto con su hijo es mantenida secuestrada en un pequeño cuarto por siete años, hasta que logran escapar, permitiendo al niño experimentar el mundo real por primera vez en su vida. Brie Larson se alzó con el premio a Mejor Actriz.

Marriage Story (2019): La película cuenta con excelentes interpretaciones de actores como Adam Driver y Scarlett Johansson. Ambos hacen el papel de una pareja que se separa luego de estar casados por varios años y cómo tienen que lidiar con todo el proceso del divorcio, buscando causar el menor daño posible al menor. Laura Dern ganó el premio como Mejor Actriz Secundaria.

Raging Bull (1980): Este clásico dirigido por Martin Scorcese permitió que Robert De Niro ganara su segundo Oscar. La película muestra la vida del boxeador Jake LaMotta, a quien la violencia y su mal temperamento lo llevaron al éxito dentro del ringo, pero también a la ruina fuera de este. El filme ganó el Oscar a Mejor Montaje y Robert De Niro triunfó como Mejor Actor.

As Good As It Gets (1997): Esta comedia tiene las excelentes caracterizaciones de Nicholson y Hunt, quienes se alzaron con las estatuillas doradas, así como la de Greg Kinnear, quien fue nominado como mejor actor secundario. El personaje principal de este filme es maniático personaje (Nicholson), quien se enamora de una camarera (Hunt) con problemas financieros y con un hijo que necesita cuidado médico. Jack Nicholson y Helen Hunt ganaron en las categorías de Mejor Actor y Mejor Actriz, respectivamente.